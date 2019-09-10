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КНДР запустила снаряды на 330 километров

КНДР запустила снаряды на 330 километров
07:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Снаряды, запущенные КНДР, пролетели около 330 км, сообщили в Южной Корее.

Снаряды малой дальности, запущенные Северной Кореей во вторник утром, пролетели около 330 км в сторону Японского моря, сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Согласно сообщению, снаряды были выпущены в 6:53 и 7:12 из района близ города Кэчхон в провинции Пхенан-Намдо примерно в 80 км к северу от Пхеньяна.

Военные уточнили, что оба снаряда пролетели около 330 км в восточном направлении.

Отмечается, что южнокорейские и американские разведывательные органы анализируют точный тип снарядов.

"Наши военные отслеживают ситуацию на случай дополнительных пусков и поддерживают позицию готовности", - говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов.

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Военные также призвали Север "немедленно прекратить действия, которые усиливают напряженность".

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Северная Корея, Южная Корея, КНДР, Ракеты, Азия.
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