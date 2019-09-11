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КНДР испытывает новые системы залпового огня

КНДР испытывает новые системы залпового огня
10:32 Сегодня Телеграф Украинская Правда

Новости мира:Северная Корея испытала новые образцы крупных систем залпового огня северокорейский лидер присутствовал на запуске.

В КНДР прошли испытания крупной системы залпового огня.

Об этом со ссылкой на ЦТАК сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Отмечается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын лично присутствовал и руководил тестовым запуском.

"Верховный лидер отметил, что система вооружения сверхгабаритной реактивной системы залпового огня была окончательно проверена с точки зрения боевых операций, характеристики траектории, точности и функции самонаведения", - говорится в сообщении.

КНДР запустила снаряды на 330 километров

Во вторник военные Южной Кореи заявили, что КНДР дважды выпустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря. Оба снаряда пролетели около 330 км в восточном направлении.

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Все по теме:

Северная Корея, Южная Корея, КНДР, Ким Чен Ын, Ракета.
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