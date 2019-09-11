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Китай ослабил торговую войну с США

Китай ослабил торговую войну с США
15:30 Сегодня Телеграф УНИАН pixabay.com

Новости мира:Китай отменил пошлины на некоторые товары с США среди которых медицинские препараты.

Комитет Госсовета КНР по таможенным тарифам объявил об освобождении от дополнительных ввозных пошлин 16 наименований американских товаров.

Как сообщает Global Times, категории тесно связаны со средствами жизнеобеспечения, среди них - смазочное масло, противоопухолевые препараты и медицинские линейные ускорители. Исключения будут действовать с 17 сентября 2019-го до 16 сентября 2020 года.

Китай продолжит разработку списков товаров, которые не будут облагаться пошлинами. Напомним, с сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд. На другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября пошлины составят 30%.

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Китай в ответ на это ввел десятипроцентные пошлины на американскую продукцию объемом $75 млрд, а вторую часть дополнительных пошлин в 5% введут 15 декабря.

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Китай, США, Пошлины, КНР, Торговая война.
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