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Китай испытал на орбите миниатюрный ионный двигатель

Китай испытал на орбите миниатюрный ионный двигатель
10:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости науки:В таком двигателе ионы "топлива" разгоняются в электростатическом поле и тем самым создают реактивную тягу, пускай и ничтожную.

Маневровый ракетный двигатель разработан пекинским институтом номер 206 при Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC). Он был запущен на орбиту и протестирован с помощью китайского малого спутника "ранее в этом году", отмечает издание.

Ионный двигатель — это электрический ракетный двигатель, реактивная тяга в котором создается на основе выброса ионизированного вещества, разогнанного в электрическом поле. Данный китайский двигатель, относится к работающим на жидких металлах, обычно — цезии, индии и ртути.

"Двигатель весом 300 г представляет собой соответствующую самому современному уровню развития техники двигательную установку для малых спутников, которые, по контрасту с большими спутниками, не имеют крупных ракетных двигателей, приводимых в действие химическим топливом, – рассказал журналистам главный конструктор института-разработчика Гао Хуэй. – Без больших топливных баков, насосов, вентилей и токсичного топлива, новое устройство легко переносится и способно обеспечить эффективное высокоточное маневрирование малых спутников".

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Для обеспечения нахождения на нужной высоте аппарату достаточно небольшой силы. Кроме того, разработанное устройство позволит продлить жизнь и искусственным спутникам Земли, находящимся на высокой орбите. Если же они выполнили свою задачу, то не превратиться в космический мусор им также позволит использование малого двигателя.

Указано, что двигатель создан для того, чтобы продлить жизнь малых космических аппаратов и предотвратить их превращение в опасный космический мусор.

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Китай, Исследования, Двигатель, Наука, Испытания, Ионный двигатель.
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