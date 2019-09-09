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Индия нашла потерянный на Луне ровер

Индия нашла потерянный на Луне ровер
16:35 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Индийский орбитальный аппарат Chandrayaan-2, вращающийся вокруг Луны, обнаружил потерянную посадочную машину Викрама на лунной поверхности.

Индийский орбитальный аппарат "Чандраян-2", вращающийся вокруг Луны, обнаружил на поверхности спутника Земли потерянный аппарат "Викрам", с которым прервалась связь во время посадки. Но, по сообщениям индийских СМИ, установить с ним связь до сих пор не удается.

В индийской организации космических исследований заявили, что сегодня "Викрам" обнаружили на поверхности Луны. Работы по восстановлению контактов с зондом будут продолжаться минимум 14 дней. Как сообщили в организации "пока рано делать какие-либо прогнозы".

Посадочный модуль "Викрам" индийской лунной миссии "Чандраян-2" потерял связь с Землей при посадке на поверхность Луны. Если бы операция прошла успешно, Индия стала бы четвертой страной, посадившей на Луну неповрежденный космический корабль.

Не получилось: миссия Индии Чандраян-2 потерпела неудачу

Робот-манипулятор "Викрам" упал на лунную поверхность во время спуска. Космические службы страны незадолго до запланированного прилунения посадочного модуля "Викрам" потеряли связь с аппаратом, заявили в Индийской организации космических исследований (ISRO). Предположительно, аппарат разбился об поверхность Луны.

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Космос, Наука, Чандраян-2, Луноход.
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