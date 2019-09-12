Скачать
Четверг, 12.09.2019
Еще одного депутата от "Слуги народа" заметили за кнопкодавством (Видео)
Еще одного депутата от "Слуги народа" заметили за кнопкодавством (Видео)
Порошенко поговорил с Тейлором о роспуске ЦИК
Порошенко поговорил с Тейлором о роспуске ЦИК
Фредди Роуч: Хочу, чтобы Пакьяо подрался с Ломаченко
Фредди Роуч: Хочу, чтобы Пакьяо подрался с Ломаченко
Мода 2019: ТОП-10 необходимых вещей в мужском гардеробе (Фото)
Мода 2019: ТОП-10 необходимых вещей в мужском гардеробе (Фото)

Кадровые перестановки в Японии: Абэ сменил 13 министров

Кадровые перестановки в Японии: Абэ сменил 13 министров
05:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Премьер Японии сформировал новое правительство.

Руководитель правительства Японии Шиндзо Абэ провел кадровые перестановки, назначив ряд новых министров.

Об этом сообщает NHK.

"Глава правительства Японии Шиндзо Абэ провел перестановки в правительстве, сменив 13 министров", - говорится в сообщении.

Как отмечается, должности сохранили генеральный секретарь правительства Йошихиде Суга и министр финансов Таро Асо.

В то же время Таро Коно, который возглавлял МИД, станет министром обороны, а министерство иностранных дел возглавит бывший министр экономики Тошимицу Мотеги.

Тайфун "Факсай" повредил плавучую электростанцию

Это первая смена правительства после выборов в верхнюю палату японского парламента, которые состоялись в июле. Тогда в результате голосования правительственная коалиция потеряла некоторое количество депутатских кресел, однако сохранила большинство.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Япония, Синдзо Абэ, Кадровые перестановки, Тошимицу Мотеги, Йошихиде Суга, Таро Коно, Таро Асо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Разумков с Коксом обсудили реформирование ВР
03 Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
04 Зеленский и Макрон подружились: подробности
05 Послы пяти стран предоставили Зеленскому верительные грамоты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп рассказал, что лично видел теракт 9/11
Трамп рассказал, что лично видел теракт 9/11
Лето не отпускает: погода на завтра, 12 сентября
Лето не отпускает: погода на завтра, 12 сентября
США продадут Польше F-35: сделка согласована
США продадут Польше F-35: сделка согласована
Простые продукты, которые помогут сохранить кожу чистой и упругой
Простые продукты, которые помогут сохранить кожу чистой и упругой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь