Кадровые перестановки в Японии: Абэ сменил 13 министров

Новости мира:Премьер Японии сформировал новое правительство.

Руководитель правительства Японии Шиндзо Абэ провел кадровые перестановки, назначив ряд новых министров.

Об этом сообщает NHK.

"Глава правительства Японии Шиндзо Абэ провел перестановки в правительстве, сменив 13 министров", - говорится в сообщении.

Как отмечается, должности сохранили генеральный секретарь правительства Йошихиде Суга и министр финансов Таро Асо.

В то же время Таро Коно, который возглавлял МИД, станет министром обороны, а министерство иностранных дел возглавит бывший министр экономики Тошимицу Мотеги.

Это первая смена правительства после выборов в верхнюю палату японского парламента, которые состоялись в июле. Тогда в результате голосования правительственная коалиция потеряла некоторое количество депутатских кресел, однако сохранила большинство.