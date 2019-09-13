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Процесс против экс-президента Армении начался с новой силой

Процесс против экс-президента Армении начался с новой силой
10:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Бывшего президента Армении подозревают в крупных взятках и в свержении конституционного строя.

В Ереване накануне, 12 сентября, после долгого перерыва возобновился суд над экс-президентом Армении Робертом Кочаряном. Как сообщает Deutsche Welle, бывший глава государства обвиняется в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупном размере.

По первому обвинению, так называемому "делу 1 марта", проходят также бывший начальник генштаба вооруженных сил Армении Юрий Хачатуров, бывший министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян. Из них только Кочарян находится под арестом, остальным определены другие меры пресечения – залог и подписка о невыезде.

После возобновления процесса адвокаты Роберта Кочаряна в очередной раз представили ходатайство об изменении меры пресечения и приостановлении уголовного преследования в отношении подзащитного. Генпрокуратура считает, что предъявленное Кочаряну обвинение не связано с исполнением его президентских обязанностей, а инкриминируемые ему действия не могут рассматриваться как вытекающие из статуса Кочаряна. Таким образом на данный случай не должны распространяться положения конституции Армении, касающиеся неприкосновенности высших должностных лиц государства.

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Сам Кочарян выступил в суде с короткой речью, в которой назвал уголовное дело в отношении него "самым позорным в истории Армении". Он заявил, что оно "персонифицировано" и несет элементы политического преследования. Экс-президент также не исключил, что это дело в будущем будет рассматриваться в учебниках истории.

На территории, прилегающей к зданию суда, традиционно собрались как сторонники Кочаряна, так и его противники. Стараясь перекричать друг друга, одни выкрикивают "Кочарян – герой!", другие – "Кочарян – убийца!"Силовики установили между двумя лагерями полицейские фургоны, чтобы не допустить столкновений.

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Армения, Ереван, Роберт Кочарян, Юрий Хачатуров.
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