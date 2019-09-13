Процесс против экс-президента Армении начался с новой силой

Новости мира:Бывшего президента Армении подозревают в крупных взятках и в свержении конституционного строя.

В Ереване накануне, 12 сентября, после долгого перерыва возобновился суд над экс-президентом Армении Робертом Кочаряном. Как сообщает Deutsche Welle, бывший глава государства обвиняется в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупном размере.

По первому обвинению, так называемому "делу 1 марта", проходят также бывший начальник генштаба вооруженных сил Армении Юрий Хачатуров, бывший министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян. Из них только Кочарян находится под арестом, остальным определены другие меры пресечения – залог и подписка о невыезде.

После возобновления процесса адвокаты Роберта Кочаряна в очередной раз представили ходатайство об изменении меры пресечения и приостановлении уголовного преследования в отношении подзащитного. Генпрокуратура считает, что предъявленное Кочаряну обвинение не связано с исполнением его президентских обязанностей, а инкриминируемые ему действия не могут рассматриваться как вытекающие из статуса Кочаряна. Таким образом на данный случай не должны распространяться положения конституции Армении, касающиеся неприкосновенности высших должностных лиц государства.

Сам Кочарян выступил в суде с короткой речью, в которой назвал уголовное дело в отношении него "самым позорным в истории Армении". Он заявил, что оно "персонифицировано" и несет элементы политического преследования. Экс-президент также не исключил, что это дело в будущем будет рассматриваться в учебниках истории.

На территории, прилегающей к зданию суда, традиционно собрались как сторонники Кочаряна, так и его противники. Стараясь перекричать друг друга, одни выкрикивают "Кочарян – герой!", другие – "Кочарян – убийца!"Силовики установили между двумя лагерями полицейские фургоны, чтобы не допустить столкновений.