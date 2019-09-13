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"Если вы подстрелите вора, я защищу вас": Президент Филиппин - о борьбе с коррупцией

"Если вы подстрелите вора, я защищу вас": Президент Филиппин - о борьбе с коррупцией
22:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Президент Филиппин разрешил гражданам стрелять в коррупционеров.

Президент Филиппин Родриго Дутерте призвал граждан защищать свои права и сообщать о любых проявлениях коррупции или злоупотребления со стороны чиновников, более того - даже позволил стрелять в коррупционеров.

Об этом сообщает Manila Bulletin.

"Если государственный чиновник требует взятку, злоупотребляя положением, президент Дутерте призвал граждан стрелять в коррумпированного государственного служащего, но не убивать", - говорится в сообщении.

По словам президента, лицо, которое выстрелит в чиновника, сажать не будут.

Борьба с коррупцией в Украине - главное для представителей МВФ

"Вас не посадят в тюрьму. Вы получите только испытательный срок. Если вы подстрелите вора, я защищу вас", - заверил президент.

Он также сказал, что если увидит коррупцию собственными глазами, вызовет этого чиновника и даст ему пощечину.

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Филиппины, Коррупция, Родриго Дутерте.
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