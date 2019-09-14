Лесные пожары в Индонезии и Малайзии: жителей предупреждают о смоге

Новости мира:В связи с пожарами в Индонезии и Малайзии жителей предупреждают о смоге.

Власти в Индонезии и Малайзии официально сообщили жителям о смоге, вызванном лесными пожарами.

Об этом сообщает BBC.

"Индонезия и Малайзия обнародовали оповещения о смоге, поскольку на больших участках лесных массивов обеих стран бушуют пожары", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обе страны закрыли школы и начали выдавать маски для лица.

Спутниковые снимки показывают, что в индонезийских провинциях Калимантан и Суматра пылают почти 1000 пожаров, в Малайзии - 10.

Многие пожары вызваны незаконным расчисткой земель для ведения хозяйства.

Напоминаем, накануне в шести штатах Малайзии был зафиксирован "нездоровый" уровень загрязнения воздуха.