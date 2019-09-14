Скачать
Суббота, 14.09.2019
Полозов: ГБР допрашивает освобожденных моряков
Полозов: ГБР допрашивает освобожденных моряков
Аэропорт Праги исправил название Kiev на Kyiv
Аэропорт Праги исправил название Kiev на Kyiv
Официально: Сауль Альварес и Ковалев проведут бой (Видео)
Официально: Сауль Альварес и Ковалев проведут бой (Видео)
"Ривердейл": первый трейлер и кадры с Шеннен Доэрти (Фото, Видео)
"Ривердейл": первый трейлер и кадры с Шеннен Доэрти (Фото, Видео)

Лесные пожары в Индонезии и Малайзии: жителей предупреждают о смоге

Лесные пожары в Индонезии и Малайзии: жителей предупреждают о смоге
02:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:В связи с пожарами в Индонезии и Малайзии жителей предупреждают о смоге.

Власти в Индонезии и Малайзии официально сообщили жителям о смоге, вызванном лесными пожарами.

Об этом сообщает BBC.

"Индонезия и Малайзия обнародовали оповещения о смоге, поскольку на больших участках лесных массивов обеих стран бушуют пожары", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обе страны закрыли школы и начали выдавать маски для лица.

Спутниковые снимки показывают, что в индонезийских провинциях Калимантан и Суматра пылают почти 1000 пожаров, в Малайзии - 10.

Создана новая модель лесных пожаров для контроля бедствия

Многие пожары вызваны незаконным расчисткой земель для ведения хозяйства.

Напоминаем, накануне в шести штатах Малайзии был зафиксирован "нездоровый" уровень загрязнения воздуха.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожар, Индонезия, Малайзия, Смог.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Пришло время действовать": Первая леди Украины раскрыла свои планы на будущее
02 Хирн поставил жесткое условие Ломаченко
03 Гороскоп на завтра, 14 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 В сеть всплыли кадры жестокого избиения 13-летней девочки (Фото)
05 Украина стартовала на ЧЕ-2019 по волейболу с исторической победы (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Одесщине задержали женщину, которая убила родную мать кувалдой (Видео)
На Одесщине задержали женщину, которая убила родную мать кувалдой
Пристайко: Встречу &quot;нормандской четверки&quot; отложили из-за России
Пристайко: Встречу "нормандской четверки" отложили из-за России
В &quot;Слуге народа&quot; планируют провести столичные выборы уже в 2019 году
В "Слуге народа" хотят провести столичные выборы в 2019 году
Полнолуние 14 сентября: что запрещено делать в этот день
Полнолуние 14 сентября: что запрещено делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь