Создана новая модель лесных пожаров для контроля бедствия

Новости науки:Новая модель лесных пожаров может предсказывать территории, где произойдут возгорания.

Новое исследование пожарной лаборатории Университета имени Бригама Янга в США позволяет получить более точное представление о том, где начинаются лесные пожары и как они распространяются. Ученые уверены, что любые новые данные, которые позволят контролировать стихийные бедствия, сэкономят бюджету страны миллионы долларов.

"Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы лесные пожары стали более предсказуемыми, проводя эксперименты в хорошо контролируемых условиях", — отметил эксперт по пожарной безопасности университета Томас Флетчер.

В ходе эксперимента Флетчер и соавторы исследования загрузили листья 14 видов кустарников в огнеупорный сосуд и постепенно увеличивали температуру до 800 градусов по Цельсию. Наблюдая за тем, как горят листья, они классифицировали их скорость сгорания и химические вещества, которые образовывались.

Исследования показали, что химический состав кустарников имеет важное значение для того, насколько быстро они горят. Тип растений, найденный рядом с очагом возгорания, может помочь предсказать, как будет распространяться огонь и как быстро он может перекинуться на другие виды растений.

Эксперимент направлен на совершенствование моделей прогнозирования пожаров. Поскольку борьба с ними обходится лесной службе и государственным учреждениям США в миллиарды долларов ежегодно, любые исследования, которые могут помочь сделать борьбу с пожарами более эффективной, имеют важное значение, отметили исследователи.

"Несмотря на все, что мы сделали для исследования лесных пожаров, они все еще выходят из-под контроля", — говорит Флетчер. "Наша модель не может предотвратить пожар, но она может помочь в принятии решений о том, как управлять им, чтобы при его возникновении он не перерос в огромное, неконтролируемое бедствие".