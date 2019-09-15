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Пули против "Молотова": очередной виток противостояний в Гонконге

Пули против "Молотова": очередной виток противостояний в Гонконге
17:41 Сегодня Телеграф

Новости мира:В Гонконге продолжаются протесты несмотря на запрет властей.

Тысячи людей вышли на протесты в Гонконге. Несмотря на запрет властей проводить демонстрации, митингующие снова заполнили улицы города. Во время демонстрации состоялось столкновение между протестующими и полицией. Все началось с того, что  некоторые из протестующих пытались попасть в правительственные здания, другие бросали в стражей порядка "коктейли Молотова" и камни.

В ответ представители полиции применили против митингующих слезоточивый газ и водометы. Некоторые протестующие строили на улицах баррикады, осуществляли поджоги и громили станции метрополитена. При появлении правоохранителей они преимущественно разбегались и впоследствии собирались в других местах. Местные телеканалы показали, как демонстранты сорвали и сожгли китайский флаг и баннер, посвященный 70-й годовщине образования КНР.

 Кроме того, в воскресенье группа демонстрантов собралась у консульства Великобритании в Гонконге, требуя от Лондона усиления давления и Пекин и активизации действий для защиты своих бывших подданных. Сотни демонстрантов пели гимн королевства "Боже, храни королеву" и размахивали британскими прапорами.Протесты в Гонконге, на которые выходили сотни тысяч людей, продолжаются уже несколько месяцев.

Протесты в Гонконге: туристы не хотят туда ехать

Жители выходили на демонстрации против принятия закона об экстрадиции правонарушителей по запросу китайских властей. По данным организаторов, в некоторые дни в акциях принимали участие более миллиона человек. Это были самые протесты в Гонконге с момента передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году.

На фоне массовых протестов 4 сентября глава администрации Гонконга Керри Лам объявила об официальном отзыве противоречивого законопроекту об экстрадиции. Впрочем, акции протеста продолжаются - демонстранты требуют проведения свободных выборов, расследование действий полиции, которая применяла силу во время митингов и амнистии для более тысячи задержанных.

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Китай, Протесты, Азия, Гонгконг.
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