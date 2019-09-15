В Казахстане поезд наехал на автобус: есть жертвы

Новости мира:Автобус и поезд столкнулись в Казахстане, есть жертвы.

В Казахстане в районе станции Шамалган автобус выехал на пути, где с ним столкнулся поезд. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского Министерства индустрии и инфраструктурного развития, передает УНН.

"15 августа около 19:20 (по местному времени) на автодороге Екатеринбург — Алма-Ата в районе станции Шамалган водитель автобуса, несмотря на сигналы, выехал на железную дорогу. В результате произошел наезд на автобус", — говорится в сообщении.

Информацию о жертвах и пострадавших обнародовал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"На железнодорожном переходе Аксенгир — Шамалган в Алма-Атинской области поезд врезался в автобус, где находились 67 человек. Один человек погиб, есть раненые. Мои соболезнования. Начато расследование", — написал Токаев в Twitter.

На железнодорожном переходе Аксенгир-Шамалган в Алматинской обл. поезд врезался в автобус, где находились 67 чел. Один человек погиб, есть раненные. Мои соболезнования. Начато расследование. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) September 15, 2019

Как пишет nur.kz, по предварительным данным, в ЧП погибло 2 человека, еще 9 получили ранения. На место выехали 9 карет скорой помощи.

Авария произошла 15 сентября около 19.20 на перегоне Аксенгир — Шамалган. Водитель автобуса не смотря на сигналы выехал на железную дорогу. В результате произошел наезд на автобус. В аварии погиб водитель автобуса, еще несколько человек пострадали. pic.twitter.com/lZVIYCwK7j — Tengrinews (@tengrinewskz) September 15, 2019

Также сообщается, что был развернут оперативный штаб и организована горячая линия.