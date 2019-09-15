В Одесской области ребенок погиб в загоревшемся сене

Новости Украины:На Одесщине 5-летний ребенок сгорел в стоге сена.

Сегодня в Болградском районе Одесской области 5-летний мальчик погиб в загоревшемся стоге сена.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, трагедия произошла в одном из сел района.

Предварительно установлено, что мальчик играл со своей 7-летней сестрой в стоге сена неподалеку от собственного дома. У ребенка оказалась зажигалка, которую он поджигал, в результате чего произошло возгорание.

Испугавшись, сестра побежала к матери, которая находилась в доме. Женщина сразу позвонила в пожарную службу.

Потушив пожар, спасатели обнаружили в сене тело мальчика. На место была направлена следственно-оперативная группа.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины.