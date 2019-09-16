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Активисты в Гонконге требуют у Лондона защиты от Китайского правительства

Активисты в Гонконге требуют у Лондона защиты от Китайского правительства
06:31 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости мира:Гонконгцы призывают Британию защитить их от Китайского правительства.

В воскресенье протестующие собрались возле британского консульства в Гонконге, требуя от Лондона защитить своих бывших колониальных подданных и усилить давление на Пекин из-за ограничения существующих свобод.

Об этом сообщает AFP.

"Сотни демонстрантов пели "Боже, храни королеву" и "Правь Британия" возле консульства, размахивая британскими флагами, а также флагами колониальной эпохи Гонконга".

Протестующие упрекали Великобританию в том, что она сделала не достаточно, чтобы противостоять попыткам Пекина ужесточить контроль над полуавтономным городом.

Многие призывали гонконгцев, которые хотят покинуть город, требовать гражданства Великобритании или других демократических стран.

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"По крайней мере, имея полное гражданство, они могут защитить жителей Гонконга от правительства Китая", - заявил AFP протестующий Энтони Чау, у которого есть британский паспорт BNO, который позволяет путешествовать в Великобританию, но не предоставляет права на работу или проживание.

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Китай, Полиция, Протесты, Гонконг, Британия.
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