Активисты в Гонконге требуют у Лондона защиты от Китайского правительства

Новости мира:Гонконгцы призывают Британию защитить их от Китайского правительства.

В воскресенье протестующие собрались возле британского консульства в Гонконге, требуя от Лондона защитить своих бывших колониальных подданных и усилить давление на Пекин из-за ограничения существующих свобод.

Об этом сообщает AFP.

"Сотни демонстрантов пели "Боже, храни королеву" и "Правь Британия" возле консульства, размахивая британскими флагами, а также флагами колониальной эпохи Гонконга".

Протестующие упрекали Великобританию в том, что она сделала не достаточно, чтобы противостоять попыткам Пекина ужесточить контроль над полуавтономным городом.

Многие призывали гонконгцев, которые хотят покинуть город, требовать гражданства Великобритании или других демократических стран.

"По крайней мере, имея полное гражданство, они могут защитить жителей Гонконга от правительства Китая", - заявил AFP протестующий Энтони Чау, у которого есть британский паспорт BNO, который позволяет путешествовать в Великобританию, но не предоставляет права на работу или проживание.