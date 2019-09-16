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Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян

Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
07:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Такое приглашение от лидера КНДР было написано в письме Дональду Трампу.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем письме президенту США, отправленном в августе, пригласил Дональда Трампа посетить Пхеньян, сообщила южнокорейская газета Joongang Ilbo со ссылкой на дипломатические источники. 

В письме Ким Чен Ына, которое было передано Трампу в третью неделю августа, северокорейский лидер заявил о своей готовности встретиться с президентом США в ходе третьего саммита, сообщил собеседник издания.

По его данным, в письме также содержалось приглашение Трампу посетить Пхеньян.

При этом источник уточнил, что не ясно, предложил ли Ким Чен Ын провести третий саммит в столице КНДР или просто пригласил президента США посмотреть Пхеньян.

10 августа Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что "получил отличное письмо", охарактеризовав его как "очень личное", от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Он также написал в твиттере, что в недавнем письме к нему Ким Чен Ын выразил желание возобновить переговоры с США, как только закончатся учения союзников.

Президент США готов встретиться с Ким Чен Ыном

Лидеры США и КНДР встречались три раза с июня прошлого года, чтобы обсудить денуклеаризацию Северной Кореи.

Третья встреча прошла 30 июня на межкорейской границе. Тогда Трамп и Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры на рабочем уровне по денуклеаризации, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами во Вьетнаме в феврале.

Однако до сих пор переговоры не возобновились.

На прошлой неделе замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что ее страна желает проведения переговоров с США по денуклеаризации в конце сентября.

"Мы стремимся к всеобъемлющим переговорам по всем вопросам, которые мы обсуждали до сих пор с США, в условленное время и в условленном месте в конце сентября", - заявила она.

Пхеньян принял к сведению неоднократные призывы Вашингтона к переговорам, отметила Цой Сон Хи.

Сам Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможности встречи с лидером КНДР в этом году, сообщил: "В какой-то момент да...".

"Они (КНДР) хотели бы встретиться. Я думаю, что это то, что произойдет", - добавил он.

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США, Северная Корея, КНДР, Ким Чен Ын.
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