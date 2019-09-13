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Президент США готов встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США готов встретиться с Ким Чен Ыном
06:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп: КНДР хотела бы проведения этой встречи.

Американский президент заявил о своей готовности - а также о возможном желании властей КНДР - провести новый саммит по вопросам денуклеаризации.

Об этом Трамп сказал на брифинге в Вашингтоне, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Посмотрим. Я думаю, что Северная Корея хотела бы проведения этой встречи", - отметил Трамп в ответ на вопрос о новом саммите, учитывая заявление Пхеньяна о готовности возобновить переговоры уже в этом месяце.

Трамп также не исключил, что его встреча с Ким Чен Ыном может состояться еще в этом году.

Напомним, президент США Дональд Трамп уже трижды встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

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В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый исторический саммит с участием двух лидеров. Во второй раз они встретились в конце февраля 2019 года в Ханое, тогда переговоры завершились досрочно. Третья встреча состоялась 30 июня на границе КНДР и Южной Кореи. Тогда президент США впервые ступил на северокорейскую землю.

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США, Саммит, Северная Корея, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп.
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