Рухани не намерен встречаться с Трампом на заседании ООН

Новости мира:Хасан Рухани не планирует встречу с американским президентом Дональдом Трампом на заседании ООН.

Президент Ирана Хасан Рухани не намерен встречаться со своим американским коллегой Дональдом Трампом во время сессии ГА ООН в Нью-Йорке.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави, сообщает AFP.

"Мы не планировали эту встречу, и я не думаю, что подобное произойдет в Нью-Йорке", - заявил Мусави.

Как сообщалось ранее, в Белом доме заявляли, что Трамп, возможно, встретится с Рухани на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе, несмотря на обвинения Вашингтона в том, что Тегеран стоит за недавними атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

"Как мы заявляли ранее, если американцы вернутся в СВПД и прекратят свой экономический терроризм (санкции - ред.), они могут вернуться в совместную комиссию и поговорить", - добавил Мусави, имея в виду комиссию в рамках Совместного комплексного плана действий, соглашения 2015 года, из которого США вышли год назад.