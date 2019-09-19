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Теракт в Афганистане: десятки погибших и сотни раненых

Теракт в Афганистане: десятки погибших и сотни раненых
13:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Талибы стали ежедневно совершать террористические атаки после провала переговоров с США.

В результате взрыва, устроенного талибами возле больницы на юге Афганистана, погибли не менее 10 человек. Об этом сообщает BBC .

"По меньшей мере 10 человек погибли после того, как грузовик, напакованный взрывчаткой, был подорван боевиками-талибами у одного из госпиталей города Калат на юге Афганистана", - говорится в сообщении.

Местная же власть заявила о не менее 20 погибших и около 100 раненых в результате этого теракта.

Талибы, которые почти ежедневно совершали нападения после провала мирных переговоров с Соединенными Штатами в начале этого месяца, заявили, что их целью было здание правительственного разведывательного управления в Калате.

Взрывы в Афганистане: по меньшей мере погибло 48 человек

Вместе с тем, высокопоставленный чиновник министерства обороны в Кабуле сказал, что целью боевиков была учебная база директората национальной безопасности, однако машина со взрывчаткой была припаркована неподалеку от ворот больницы.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН во вторник продлил мандат миссии в Афганистане. 

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Талибы, Афганистан, Взрыв, Кабул, Калат.
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