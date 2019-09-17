Скачать
Вторник, 17.09.2019
"ПриватБанк" и сгоревший дом Гонтаревой: Отразилось ли это на курсе гривни?
"ПриватБанк" и сгоревший дом Гонтаревой: Отразилось ли это на курсе гривни?
Кличко соберет заседание Киевсовета для решения "острых вопросов"
Кличко соберет заседание Киевсовета для решения "острых вопросов"
Шахтер - Ман Сити: слова Каштру перед матчем ЛЧ
Шахтер - Ман Сити: слова Каштру перед матчем ЛЧ
DJ AWARDS-2019: победителем премии стал киевский дуэт (Видео)
DJ AWARDS-2019: победителем премии стал киевский дуэт (Видео)

Взрывы в Афганистане: по меньшей мере погибло 48 человек

Взрывы в Афганистане: по меньшей мере погибло 48 человек
19:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости мира:Первый взрыв прогремел сегодня во время предвыборных мероприятий с участием президента Ашраф Гани.

В Афганистане в результате двух взрывов погибли по меньшей мере 48 человек.

Как сообщает ВВС, первый взрыв прогремел сегодня во время предвыборных мероприятий (28 сентября в стране пройдут президентские выборы) с участием президента Ашрафа Гани в столице провинции Парван Чарикар.

Там бомбардировщик на мотоцикле подъехал к пункту пропуска к месту проведения мероприятия, где и запустил взрывное устройство.

В результате взрыва погибли 26 человек, 42 получили ранения. По данным медиков, среди жертв были и дети.

 Президент Гани не пострадал.

Другой взрыв произошел чуть позже на площади Массуди в столице страны Кабуле. По данным министерства внутренних дел, в результате погибли 22 человека и были ранены 38.

Ответственность за оба взрыва взяло на себя радикальное исламистское движение "Талибан".

"Талибан" убедил Красный Крест в обеспечении безопасности

По собранным BBC данным, в августе в Афганистане ежедневно убивали в среднем 74 человека. Большинство погибших - участники боев и беспорядков, например, боевики "Талибана", но пятая часть - гражданское население.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Афганистан, Взрывы, Гибель, Ранения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михайлово Чудо 2019: дата и что нельзя делать в этот день
02 Самая полезная каша: особенно поможет при артрите и гастрите
03 Viber представил новую функцию
04 Популярная модель разделась на Новом мосту в Днепре (Фото)
05 Беларусь, Казахстан и Армения вновь проголосовали против Украины в ООН
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (9.09 - 15.09)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
ГБР снова зовет Порошенко на допрос
ГБР снова зовет Порошенко на допрос
СМИ: Конституционный суд избрал нового главу
СМИ: Конституционный суд избрал нового главу
Не только соединяет сердца: сервис для знакомств Tinder снял собственный сериал
Не только соединяет сердца: сервис для знакомств Tinder снял собственный сериал
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь