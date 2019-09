Взрывы в Афганистане: по меньшей мере погибло 48 человек

Новости мира:Первый взрыв прогремел сегодня во время предвыборных мероприятий с участием президента Ашраф Гани.

В Афганистане в результате двух взрывов погибли по меньшей мере 48 человек.

Как сообщает ВВС, первый взрыв прогремел сегодня во время предвыборных мероприятий (28 сентября в стране пройдут президентские выборы) с участием президента Ашрафа Гани в столице провинции Парван Чарикар.

Там бомбардировщик на мотоцикле подъехал к пункту пропуска к месту проведения мероприятия, где и запустил взрывное устройство.

BreakingNews! a motorcycle bomber blow himself n #charikar #parwan n front of a check point. pic.twitter.com/efDoKiBMnq — گوهر بیگم (@gowharbegom) September 17, 2019

В результате взрыва погибли 26 человек, 42 получили ранения. По данным медиков, среди жертв были и дети.

very sadly another explosion near #mason square targeted a group of civilians. pic.twitter.com/OyTe1WI9Z2 — گوهر بیگم (@gowharbegom) September 17, 2019

Президент Гани не пострадал.

Другой взрыв произошел чуть позже на площади Массуди в столице страны Кабуле. По данным министерства внутренних дел, в результате погибли 22 человека и были ранены 38.

the causalities due to #taliban suicide bomber n #charikar has reached to 24 deaths and 30 wounded people. #talibanCrimes #TalibanAttrocities pic.twitter.com/X6f55MUzdR — گوهر بیگم (@gowharbegom) September 17, 2019

Ответственность за оба взрыва взяло на себя радикальное исламистское движение "Талибан".

По собранным BBC данным, в августе в Афганистане ежедневно убивали в среднем 74 человека. Большинство погибших - участники боев и беспорядков, например, боевики "Талибана", но пятая часть - гражданское население.