"Талибан" убедил Красный Крест в обеспечении безопасности

Новости мира:Красный Крест после длительного перерыва возобновляет работу в Афганистане после гарантий безопасности "Талибана".

Международный комитет Красного Креста (МККК) сможет в полном объеме возобновить свою работу в Афганистане после гарантий со стороны радикального афганского движения "Талибан".

Об этом сообщает DW.

"В воскресенье, 15 сентября, стало известно о решении руководства радикального афганского движения "Талибан" отменить запрет на деятельность Красного Креста в этой стране. Согласно сделанным в этот день заявлениям представителя движения, талибы предоставляют сотрудникам Красного Креста соответствующие гарантии безопасности", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что о безопасности работников гуманитарной организации должны заботиться все бойцы движения.

В представительстве МККК в Афганистане сообщили, что сотрудники организации уже приступили к работе во всех регионах страны.

Отмечается, что в апреле этого года талибы запретили Красному Кресту и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) любую деятельность на территории Афганистана, обвинив эти гуманитарные организации в "подозрительной" деятельности.