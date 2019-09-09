США отозвали своего представителя в переговорах с талибами, из-за теракта в Кабуле

Новости мира:В связи с терактом в Кабуле, США отозвали своего представителя в переговорах с "Талибаном".

Соединенные Штаты отзывают своего представителя на мирных переговорах с экстремистской группировкой «Талибан».

Об этом сообщил государственный секретарь Майк Помпео, передает "Радио Свобода".

По словам Помпео, Вашингтон отозвал спецпредставителя США по мирному урегулированию в Афганистане Залмая Халилзада, который вел переговоры с талибами, а сами переговоры пока приостановлены.

Помпео выразил мнение, что «Талибан» «перешел черту», устроив нападение в Кабуле. Государственный секретарь добавил, что боевики должны «изменить свое поведение».

Напоминаем, 7 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную ранее встречу с президентом Афганистана и талибами после совершенного «Талибаном» теракта 5 сентября в Кабуле, в результате которого погибли 12 человек, в том числе американские военные.