Атака беспилотников: Саудовская Аравия начала военную операцию в Йемене

Новости мира:Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией с 2015 года ведет борьбу с йеменскими повстанцами-хуситами.

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственный телеканал Al-EkhbariyaЙ.

Целью операции являются "военные объекты", коалиция попросила гражданских лиц избегать объектов, на которые нацелена коалиция.

Позже коалиция объявила, что в результате операции были уничтожены четыре объекта, на которых собирали беспилотные лодки и морские мины.

"Эти объекты использовались, чтобы проводить атаки и террористические операции, угрожающие морским путям и международной торговле", - сказал представитель коалиции.

Арабская коалиция с 2015 года ведет в Йемене войну с повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран.

Напомним, в ночь на 14 сентября объекты саудовской нефтяной Saudi Aramco были атакованы беспилотниками, в результате компании пришлось сократить добычу сырья. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы.