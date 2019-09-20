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МИД Ирана: нападение на Иран ведет к "полномасштабной войне"

МИД Ирана: нападение на Иран ведет к "полномасштабной войне"
12:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости мира:Отмечается, что Иран надеется избежать конфликта в регионе и хочет вести переговоры со своими региональными конкурентами и ОАЭ.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в эксклюзивном интервью американскому телеканалу CNN предупредил, что нападение на Иран ведет к "полномасштабной войне".

«Иран надеется избежать конфликта в регионе и хочет вести переговоры со своими региональными конкурентами и ОАЭ. Но невозможно вести переговоры с Соединенными Штатами, если Вашингтон полностью не отменит санкции в отношении Ирана в рамках соглашения 2015 года», - отметил Зариф, пишет ИРНА.

Зариф в ответ на вопрос о том, каким будет возможный военный удар США или Саудовской Аравии по Ирану сказал, что «атака приведет к «полномасштабной войне» и что Саудовская Аравия должна сражаться до последнего американского солдата».

«Я серьезно говорю, что мы не хотим вступать в военный конфликт. Военный ответ, основанный на лжи о нападениях на Саудовскую Аравию, приведет к многочисленным жертвам, но мы будем сильно защитить территорию нашей страны», - добавил он.

Атака беспилотников: Саудовская Аравия начала военную операцию в Йемене

В ночь на субботу на двух саудовских нефтяных объектах, принадлежащих госкомпании Saudi Aramco, вспыхнул пожар. Ответственность взяли на себя йеменские хуситы, которые напали на НПЗ при помощи дронов. Однако Власти США и Саудовской Аравии обвинили в случившемся Иран. В МИД Ирана эти обвинения назвали ложью.

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ОАЭ, США, Иран, МИД, Саудовская Аравия, Нападение, Война.
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