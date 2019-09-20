Скачать
Пятница, 20.09.2019
Зеленский едет на ГА ООН: планы, сроки, анонсы
Зеленский едет на ГА ООН: планы, сроки, анонсы
РФ готова на прямые поставки газа, Украина требует рыночных цен
РФ готова на прямые поставки газа, Украина требует рыночных цен
В новом сезоне Всемирной боксерской суперсерии выступят супертяжи
В новом сезоне Всемирной боксерской суперсерии выступят супертяжи
Вторая Пречистая 2019: как правильно отмечать праздник 21 сентября
Вторая Пречистая 2019: как правильно отмечать праздник 21 сентября

Что будет с экс-президентом Армении: решение суда

Что будет с экс-президентом Армении: решение суда
17:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Экс-президент Армении Кочарян оставлен под арестом.

Суд первой инстанции отказался освободить экс-президента Армении Роберта Кочаряна под залог.

"Ходатайство стороны защиты отклонено. Решение может быть обжаловано в 15-дневный срок", - сказала судья Анна Данибекян на заседании суда во вторник.

Ранее Кочарян присоединился к ходатайству своих адвокатов об освобождении из-под стражи под залог, отметив, что в случае освобождения не намерен скрываться.

"Я не тот человек, не тот тип, который может убежать. Если бы я был таковым, то сегодня азербайджанцы пили бы чай в Степанакерте. Биография лучше говорит за человека, чем его заявления", - сказал Кочарян.

В минувший вторник суд первой инстанции не удовлетворил ходатайство адвокатов Кочаряна о его освобождении из-под ареста, несмотря на решение Конституционного суда.

Защита Кочаряна считает, что данное решение было принято под давлением высокопоставленных чиновников.

"Понятно, что причиной решения суда являются заявления высокопоставленных чиновников и прямые угрозы в адрес Конституционного суда", - сказал адвокат Айк Алумян.

4 сентября Конституционный суд Армении признал неправомочным арест Кочаряна.

7 сентября адвокаты Кочаряна обратились в суд с ходатайством о немедленном освобождении бывшего президента страны. Со своей стороны, Генеральная прокуратура заявила, что оснований для освобождения экс-президента Армении и прекращения возбужденного против него уголовного дела нет.

Кочарян был арестован судом первой инстанции Еревана в июле 2018 года после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Процесс против экс-президента Армении начался с новой силой

18 мая 2019 года суд общей юрисдикции Еревана принял решение освободить Кочаряна из-под ареста. 20 мая производство по уголовному делу против экс-президента и других бывших высокопоставленных лиц было прекращено и направлено в Конституционный суд.

25 июня Апелляционный суд Армении вновь принял решение об аресте Кочаряна. В тот же день экс-президент прибыл в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Центр", расположенное в здании Службы национальной безопасности Армении.

Фигурантами уголовного дела также являются экс-министр обороны Армении Сейран Оганян, бывший замминистра обороны и бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, а также бывший руководитель аппарата президента, бывший вице-премьер Армен Геворкян.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Армения, Ереван, Роберт Кочарян, Юрий Хачатуров.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы и обычаи
02 Динамо 1:0 Мальме: события матча
03 Экс-посол США рекомендует Зеленскому "осторожно обращаться с Коломойским"
04 И стильно, и не холодно: модные фасоны верхней одежды на эту осень
05 Именины (День Ангела) Андрея: значение имени и поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Маркарова представила Госбюджет-2020 с ростом ВВП 3,3% (Видео)
Маркарова представила Госбюджет-2020 (Видео)
Стоит ли ждать потепления: прогноз погоды на завтра, 21 сентября
Стоит ли ждать потепления: прогноз погоды на завтра
Депутаты изменили свой график работы на октябрь: причины
Депутаты изменили свой график работы на октябрь: причины
Социальная сеть Twitter вводит новую функцию
Социальная сеть Twitter вводит новую функцию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь