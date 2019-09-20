Что будет с экс-президентом Армении: решение суда

Новости мира:Экс-президент Армении Кочарян оставлен под арестом.

Суд первой инстанции отказался освободить экс-президента Армении Роберта Кочаряна под залог.

"Ходатайство стороны защиты отклонено. Решение может быть обжаловано в 15-дневный срок", - сказала судья Анна Данибекян на заседании суда во вторник.

Ранее Кочарян присоединился к ходатайству своих адвокатов об освобождении из-под стражи под залог, отметив, что в случае освобождения не намерен скрываться.

"Я не тот человек, не тот тип, который может убежать. Если бы я был таковым, то сегодня азербайджанцы пили бы чай в Степанакерте. Биография лучше говорит за человека, чем его заявления", - сказал Кочарян.

В минувший вторник суд первой инстанции не удовлетворил ходатайство адвокатов Кочаряна о его освобождении из-под ареста, несмотря на решение Конституционного суда.

Защита Кочаряна считает, что данное решение было принято под давлением высокопоставленных чиновников.

"Понятно, что причиной решения суда являются заявления высокопоставленных чиновников и прямые угрозы в адрес Конституционного суда", - сказал адвокат Айк Алумян.

4 сентября Конституционный суд Армении признал неправомочным арест Кочаряна.

7 сентября адвокаты Кочаряна обратились в суд с ходатайством о немедленном освобождении бывшего президента страны. Со своей стороны, Генеральная прокуратура заявила, что оснований для освобождения экс-президента Армении и прекращения возбужденного против него уголовного дела нет.

Кочарян был арестован судом первой инстанции Еревана в июле 2018 года после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

18 мая 2019 года суд общей юрисдикции Еревана принял решение освободить Кочаряна из-под ареста. 20 мая производство по уголовному делу против экс-президента и других бывших высокопоставленных лиц было прекращено и направлено в Конституционный суд.

25 июня Апелляционный суд Армении вновь принял решение об аресте Кочаряна. В тот же день экс-президент прибыл в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Центр", расположенное в здании Службы национальной безопасности Армении.

Фигурантами уголовного дела также являются экс-министр обороны Армении Сейран Оганян, бывший замминистра обороны и бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, а также бывший руководитель аппарата президента, бывший вице-премьер Армен Геворкян.