Скачать
Суббота, 21.09.2019
Коломойский: Никаких переговоров с властями по "ПриватБанку" нет
Коломойский: Никаких переговоров с властями по "ПриватБанку" нет
В Канаде пересмотрят правила владения оружием
В Канаде пересмотрят правила владения оружием
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
Рецепт дня: рисовые котлеты с изюмом
Рецепт дня: рисовые котлеты с изюмом

Amnesty: Полиция Гонконга использовала необязательную и чрезмерную силу

Amnesty: Полиция Гонконга использовала необязательную и чрезмерную силу
05:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Amnesty International считает действия полиции Гонконга чрезмерными.

Гонконгская полиция применяла чрезмерную силу ко взятым под стражу демонстрантам, совершая действия, равносильные «пыткам».

Об этом говорится в новом докладе Amnesty International, сообщает Bloomberg.

«Полицейские использовали необязательную и чрезмерную силу при арестах, избили протестующего за отказ ответить на вопрос, прижав его к полу, а также использовали лазерные указки на глазах задержанных», - говорится в докладе

В Amnesty опубликовали доклад после расследования, который включал интервью с 21 арестованным протестующим, подтверждающие интервью с работниками здравоохранения, которые обращались с демонстрантами, а также интервью с адвокатами, представляющими задержанных лиц.

По информации правозащитной группы, среди опрошенных демонстрантов 18 были госпитализированы в связи с травмами, связанными с их арестом и задержанием.

18 сентября Amnesty поделилась своими выводами с комиссаром полиции Гонконга, но пока не получила ответа.

В заявлении полиции Гонконга говорится, что они не будут комментировать отдельные случаи с демонстрантами, и что сотрудники «уважают неприкосновенность частной жизни, достоинство и права» находящихся под стражей лиц.

Активисты в Гонконге требуют у Лондона защиты от Китайского правительства

Напоминаем продемократические протесты в Гонконге, на которые выходили сотни тысяч людей, продолжаются уже несколько месяцев. Жители выходили на демонстрации против принятия закона об экстрадиции правонарушителей по запросу китайских властей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Полиция, Гонконг, Слезоточивый газ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы для девушек и женщин
03 ТОП-5 рыцарей, которые могли испортить весь ореол романтики Средневековья (Фото)
04 "Минеру" моста Метро в Киеве вынесли меру пресечения
05 Интересные научные факты о нашем теле: вы будете в шоке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Куба переживает серьезный топливный кризис
Куба переживает серьезный топливный кризис
Шустер сообщил, что подаст в суд на Коломойского
Шустер сообщил, что подаст в суд на Коломойского
Белый дом сообщил дату встречи Трампа и Зеленского
Белый дом сообщил дату встречи Трампа и Зеленского
Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь