Amnesty: Полиция Гонконга использовала необязательную и чрезмерную силу

Новости мира:Amnesty International считает действия полиции Гонконга чрезмерными.

Гонконгская полиция применяла чрезмерную силу ко взятым под стражу демонстрантам, совершая действия, равносильные «пыткам».

Об этом говорится в новом докладе Amnesty International, сообщает Bloomberg.

«Полицейские использовали необязательную и чрезмерную силу при арестах, избили протестующего за отказ ответить на вопрос, прижав его к полу, а также использовали лазерные указки на глазах задержанных», - говорится в докладе

В Amnesty опубликовали доклад после расследования, который включал интервью с 21 арестованным протестующим, подтверждающие интервью с работниками здравоохранения, которые обращались с демонстрантами, а также интервью с адвокатами, представляющими задержанных лиц.

По информации правозащитной группы, среди опрошенных демонстрантов 18 были госпитализированы в связи с травмами, связанными с их арестом и задержанием.

18 сентября Amnesty поделилась своими выводами с комиссаром полиции Гонконга, но пока не получила ответа.

В заявлении полиции Гонконга говорится, что они не будут комментировать отдельные случаи с демонстрантами, и что сотрудники «уважают неприкосновенность частной жизни, достоинство и права» находящихся под стражей лиц.

Напоминаем продемократические протесты в Гонконге, на которые выходили сотни тысяч людей, продолжаются уже несколько месяцев. Жители выходили на демонстрации против принятия закона об экстрадиции правонарушителей по запросу китайских властей.