Скачать
Суббота, 21.09.2019
Гончаренко заявил, что часть делегации Украины таки посетит ПАСЕ
Гончаренко заявил, что часть делегации Украины таки посетит ПАСЕ
Украина не отказывается от евроатлантической интеграции - Загороднюк
Украина не отказывается от евроатлантической интеграции - Загороднюк
Заря - Мариуполь: онлайн-трансляция матча (Видео)
Заря - Мариуполь: онлайн-трансляция матча (Видео)
Влад Топалов чуть не утопил ребенка в ванной (Фото)
Влад Топалов чуть не утопил ребенка в ванной (Фото)

МИД Ирана: Санкционная политика США против Ирана оказалась провалилась

МИД Ирана: Санкционная политика США против Ирана оказалась провалилась
16:49 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:В МИД Ирана говорят, что из-за своих действий США потерял статус надежного партнера.

Правительство Ирана считает санкционную политику США неудачной. Об этом заявил представитель МИД Ирана Аббаса Мусаві. 

В заявлении, опубликованном на сайте министерства говорится, что американская сторона должна признать, что ихняя санкционная политика провалилась. Так же представитель МИД заявил, что американцы очень часто использовали инструмент санкций и доллара в качестве оружия. Это привело к падению авторитета Вашингтона и теперь его не воспринимают в качестве надежного партнера. 

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о в видении новых санкций против Ирана. Новые ограничения касаются банковской системы страны. 

МИД Ирана: нападение на Иран ведет к "полномасштабной войне"

Также США направила свои войска в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Это произошло после того как на саудовские нефтяные объекты нанесли атаки проиранские хуситы-повстанцы. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Иран, Санкции, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандальный разговор Трампа и Зеленского: Конгресс США выразил свою позицию
02 Гороскоп на завтра, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
05 Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Загороднюк выполнил поручение Зеленского по разработке плана обороны Украины
Загороднюк выполнил поручение Зеленского
Трамп прокомментировал разговор с Зеленским
Трамп прокомментировал разговор с Зеленским
Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Красивые поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы: проза и открытки
Красивые поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы: проза и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь