МИД Ирана: Санкционная политика США против Ирана оказалась провалилась

Новости мира:В МИД Ирана говорят, что из-за своих действий США потерял статус надежного партнера.

Правительство Ирана считает санкционную политику США неудачной. Об этом заявил представитель МИД Ирана Аббаса Мусаві.

В заявлении, опубликованном на сайте министерства говорится, что американская сторона должна признать, что ихняя санкционная политика провалилась. Так же представитель МИД заявил, что американцы очень часто использовали инструмент санкций и доллара в качестве оружия. Это привело к падению авторитета Вашингтона и теперь его не воспринимают в качестве надежного партнера.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о в видении новых санкций против Ирана. Новые ограничения касаются банковской системы страны.

Также США направила свои войска в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Это произошло после того как на саудовские нефтяные объекты нанесли атаки проиранские хуситы-повстанцы.