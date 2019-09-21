Протестанты в Гонконге строят баррикады

Новости мира:В Гонконге протестанты возводят баррикады, полиция применила слезоточивый газ.

В субботу во время очередной акции протеста в Гонконге демонстранты подрались с правоохранителями, которые применили для разгона митингующих слезоточивый газ.

Об этом сообщает South China Morning Post.

"Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона групп антиправительственных демонстрантов вышли в субботу на очередную акцию протеста в спальном районе Тун Мун", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что демонстранты были радикально настроены и вооружены металлическими прутьями, рогатками и лазерами". Протестующие собрались возле правительственного здания, начали возводить баррикады и подожгли национальный флаг" (флаг КНР).

Перед применением силы полицейские призвали участников беспорядков немедленно разойтись, а также задержали некоторых активистов.

Оператор метро из соображений безопасности закрыл одноименную станцию "Тун Мун", а также станцию "Юэн Лун" в другом спальном районе, где также ожидаются демонстрации.

Как известно, массовые акции протеста в Гонконге продолжаются более 3 месяцев. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить 1 из 5 требований демонстрантов и полностью отозвать законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю.

И, несмотря на это, многие сторонники оппозиции выражают готовность продолжать свои акции. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц, поджогами и актами вандализма в метро.