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Женщины в Мадриде протестуют против домашнего насилия (Фото)

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Женщины в Мадриде протестуют против домашнего насилия (Фото)
13:19 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:В связи с участившимся случаями убийств женщин бывшими партнерами в Мадриде проходит акция по привлечению внимания к этой проблеме.

Тысячи протестующих собрались в центре Мадрида, чтобы привлечь внимание к обострившейся в стране проблеме домашнего насилия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В Испании за прошлый год было зарегистрировано более 40 случаев, когда женщины были убиты их партнером или бывшими партнерами.

Протестующие в пятницу несли плакаты с надписью "Мы не хотим продолжать считать жертв" и скандировали "Мы не одиноки", размахивая зонтиками под проливным дождем.

По данным правительственной статистики, более 1000 человек были убиты в результате домашнего насилия с момента появления записей в 2003 году.

Согласно исследованию, проведенному ЕС в 2014 году, уровень зарегистрированного насилия со стороны партнеров в Испании является одним из самых низких в Европе, а Испания считается страной Европейского союза с наиболее заметной кампанией против насилия в семье.

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Напомним, в египетской столице и ряде других городов прошли демонстрации против президента страны Абдула Фаттаха аль-Сиси, во время которых против активистов полиция применила слезоточивый газ.

Кроме этого, полиция столицы Франции использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать участников субботней протестной акции "желтых жилетов" в Париже

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Испания, Мадрид, Женщины, Протесты, Домашнее насилие.
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