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Полиция Парижа со слезоточивым газом разгоняет "желтых жилетов"

Полиция Парижа со слезоточивым газом разгоняет "желтых жилетов"
12:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Французские "желтые жилеты" в субботу продолжают акции протеста в Париже.

Полиция использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать участников протестной акции "желтых жилетов" в Париже, сообщает в субботу газета "Паризьен".

Слезоточивый газ против протестующих применили вблизи вокзала Сен-Лазар. Кроме того, в связи с протестами полиция уже задержала 30 человек, сообщает газета "Фигаро". Всего в протестах "желтых жилетов" принимают участие несколько сотен человек, отмечает агентство Associated Press.

Ранее полиция попросила участников протестов покинуть расположенную неподалеку площадь Мадлен, на которой было запрещено проводить акции. Уходя с площади, протестующие выкрикивали слоганы против президента Франции Эмманюэля Макрона, отмечает "Паризьен".

Готовясь к акциям протестов, власти Париже усилили присутствие полиции на улицах города, а также запретили протестующим собираться в некоторых точках французской столицы, например, на Елисейских полях.

В субботу в Париже запланированы не только акции "желтых жилетов", но также демонстрация против пенсионной реформы и марш против климатических изменений. Они начнутся позднее.

Во французском Нанте "желтые жилеты" подрались с полицией

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре 2018 года в знак протеста против повышения цен на топливо. В дальнейшем требования протестующих распространились на борьбу с обнищанием населения, повышение минимальных зарплат и пенсий, улучшение социальной защиты. В настоящее время они приобрели явную политическую окраску вплоть до призывов к отставке президента Макрона, в политике которого многие французы видят причину своих жизненных трудностей.

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Париж, Франция, Полиция, Желтые жилеты, Сен-Лазар.
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