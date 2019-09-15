Во французском Нанте "желтые жилеты" подрались с полицией

Акции протеста "желтых жилетов" во Франции не прекращаются уже 44-ю неделю.
Акции протеста прошли в различных районах Парижа, в том числе у столичного аэропорта Орли.
Демонстранты скандировали лозунги с осуждением политики руководства Франции.
Протестная акция в городе Нант вылилась в стычки с полицией.
Участники акции начали ломать витрины магазинов, в ответ на что сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ. Задержаны 42 человека, ранены четыре сотрудника полиции.
Militarization of police fails to enhance safety, it further damages police reputation... #Nantes #France #Act44 #YellowVests #GiletJaunes pic.twitter.com/KdNo2TdiRT
— Amreen Nazanin Rajavi (@Amreen__Rizvi) September 15, 2019
Девять человек задержаны на акции в Лионе.
Демонстрации прошли также в других городах, таких как: Монпелье, Тулуза, Марсель и Бордо.
Акции протеста "желтых жилетов", выступающих против повышения цен на топливо, начались во Франции 17 ноября 2018 года.