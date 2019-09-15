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Во французском Нанте "желтые жилеты" подрались с полицией

Во французском Нанте "желтые жилеты" подрались с полицией
21:09 Сегодня Телеграф Анадолу

Новости мира:В Нанте задержаны 42 демонстрантов, ранены четыре сотрудника полиции

Акции протеста "желтых жилетов" во Франции не прекращаются уже 44-ю неделю.

Акции протеста прошли в различных районах Парижа, в том числе у столичного аэропорта Орли.

Демонстранты скандировали лозунги с осуждением политики руководства Франции.

Протестная акция в городе Нант вылилась в стычки с полицией.

Участники акции начали ломать витрины магазинов, в ответ на что сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ. Задержаны 42 человека, ранены четыре сотрудника полиции.

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Девять человек задержаны на акции в Лионе.

Демонстрации прошли также в других городах, таких как: Монпелье, Тулуза, Марсель и Бордо.

Акции протеста "желтых жилетов", выступающих против повышения цен на топливо, начались во Франции 17 ноября 2018 года.

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Франция, Протесты, Нант, Желтые жилеты.
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