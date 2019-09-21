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Протесты в Египте: полиция использует слезоточивый газ (Видео)

Протесты в Египте: полиция использует слезоточивый газ (Видео)
12:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Жители Египта практически в первый раз протестуют против президента Абдула Фаттаха аль-Сиси, которого обвиняют в коррупции.

В египетской столице и ряде других городов прошли демонстрации против президента страны Абдула Фаттаха аль-Сиси, во время которых против активистов полиция применила слезоточивый газ.

Об этом сообщает BBC.

"Сотни египтян вышли на площадь Тахрир в Каире, требуя отставки президента страны Абдулы Фаттаха аль-Сиси. Подобные акции имели место и в других городах Египта. Причиной протестов стали обвинения правительства Сиси в коррупции. Против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ", - говорится в сообщении.

Всего в ходе протестов были арестованы, как сообщается, 5 человек.

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Это практически первые протесты против президента с момента, когда Сиси занял свою должность в 2014 году.

Как сообщалось, Сиси пришел к власти после того, как возглавил военный переворот в 2013 году против демократического избранного президента Египта Мохаммеда Мурси.

За годы правления нынешнего египетского президента в стране наблюдается все больше нарушений прав человека. Харакерно в этом плане то, что на выборах 2018 года Сиси официально получил 97% голосов.

Напомним, полиция столицы Франции использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать участников субботней протестной акции "желтых жилетов" в Париже

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Египет, Каир, Тахрир, Слезоточивый газ, Абдул-Фаттах Аль-Сиси.
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