Протесты в Египте: полиция использует слезоточивый газ (Видео)

В египетской столице и ряде других городов прошли демонстрации против президента страны Абдула Фаттаха аль-Сиси, во время которых против активистов полиция применила слезоточивый газ.

Об этом сообщает BBC.

"Сотни египтян вышли на площадь Тахрир в Каире, требуя отставки президента страны Абдулы Фаттаха аль-Сиси. Подобные акции имели место и в других городах Египта. Причиной протестов стали обвинения правительства Сиси в коррупции. Против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ", - говорится в сообщении.

Всего в ходе протестов были арестованы, как сообщается, 5 человек.

Small protest, maybe 100-200 people near #Tahrir chanting against regime like 20 min ago, now scattered, still lot of unrest #Egypt pic.twitter.com/vx6H7nk76l

— Eduard Cousin (@EduardCousin) 20 сентября 2019 г.