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В Японии бесчинствует тайфун "Тапа": есть пропавшие без вести

В Японии бесчинствует тайфун "Тапа": есть пропавшие без вести
08:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Природная стихия в виде тайфуна "Тапа" наносит ущерб японской префектуре Окинава.

В результате тайфуна "Тапа" в японской префектуре Окинава пострадали 19 человек.

Об этом сообщает Kyodo News.

Двое человек были сметены во время серфинга в префектуре Миядзаки на юго-западном главном острове Кюсю, 60-летний мужчина был убит, а еще один пропал без вести.

Формирование тайфуна "Тапа" началось в Тихом океане. На данный момент его скорость ветра составляет 72 км /ч с порывами до 108 км/ч.

Из-за стихии в аэропортах отменены более 300 рейсов, не работает и железная дорога. Без электричества остались более 40 тысяч домов.

Разрушительный тайфун Тапа надвигается на японский регион (Видео)

По прогнозам синоптиков, шторм достигнет острова Кюсю уже сегодня вечером.

Напомним: двумя неделями ранее из-за тайфуна Факсай, прошедшего в Японии, без электричества остались более 830 тыс. домов, около 160 внутренних рейсов было отменено.

 

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Япония, Тайфун, Окинава, Тапа.
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