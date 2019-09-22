В Японии бесчинствует тайфун "Тапа": есть пропавшие без вести

В результате тайфуна "Тапа" в японской префектуре Окинава пострадали 19 человек.
Об этом сообщает Kyodo News.
Двое человек были сметены во время серфинга в префектуре Миядзаки на юго-западном главном острове Кюсю, 60-летний мужчина был убит, а еще один пропал без вести.
Формирование тайфуна "Тапа" началось в Тихом океане. На данный момент его скорость ветра составляет 72 км /ч с порывами до 108 км/ч.
Из-за стихии в аэропортах отменены более 300 рейсов, не работает и железная дорога. Без электричества остались более 40 тысяч домов.
По прогнозам синоптиков, шторм достигнет острова Кюсю уже сегодня вечером.
Напомним: двумя неделями ранее из-за тайфуна Факсай, прошедшего в Японии, без электричества остались более 830 тыс. домов, около 160 внутренних рейсов было отменено.