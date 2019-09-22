В Японии бесчинствует тайфун "Тапа": есть пропавшие без вести

Новости мира:Природная стихия в виде тайфуна "Тапа" наносит ущерб японской префектуре Окинава.

В результате тайфуна "Тапа" в японской префектуре Окинава пострадали 19 человек.

Об этом сообщает Kyodo News.

Двое человек были сметены во время серфинга в префектуре Миядзаки на юго-западном главном острове Кюсю, 60-летний мужчина был убит, а еще один пропал без вести.

Формирование тайфуна "Тапа" началось в Тихом океане. На данный момент его скорость ветра составляет 72 км /ч с порывами до 108 км/ч.

Из-за стихии в аэропортах отменены более 300 рейсов, не работает и железная дорога. Без электричества остались более 40 тысяч домов.

По прогнозам синоптиков, шторм достигнет острова Кюсю уже сегодня вечером.

Напомним: двумя неделями ранее из-за тайфуна Факсай, прошедшего в Японии, без электричества остались более 830 тыс. домов, около 160 внутренних рейсов было отменено.