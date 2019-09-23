В Китае грузовик влетел в толпу: 10 погибших, 16 раненых (Видео)

В городе Сиангтан в центральной провинции Хунань в Китае на местный рынок на скорости въехал грузовик. Под его колесами погибли 10 человек, еще 16 получили травмы различных степеней тяжести.
Об этом сообщает ТСН.uа.
"Инцидент произошел около 8:40 утра по местному времени в воскресенье, 22 сентября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место инцидента сразу же приехали медики и полицейские. Раненых срочно доставили в больницы.
监控还原今天湘潭花石车祸现场，10死16伤，现场情景和割韭菜极其相似。 pic.twitter.com/Fw46nVlSAL
— 李少明 (@dakache01) September 22, 2019
Правоохранители арестовали водителя грузовика. Что именно стало причиной трагедии и был ли это умышленный наезд на людей, пока неизвестно. Полиция проводит расследование.
Как сообщалось ранее, в результате масштабной аварии в Мексике шесть человек погибли, более двадцати получили травмы.