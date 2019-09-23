В Китае грузовик влетел в толпу: 10 погибших, 16 раненых (Видео)

Новости мира:В Китае на местный рынок въехал неуправляемый грузовик.

В городе Сиангтан в центральной провинции Хунань в Китае на местный рынок на скорости въехал грузовик. Под его колесами погибли 10 человек, еще 16 получили травмы различных степеней тяжести.

Об этом сообщает ТСН.uа.

"Инцидент произошел около 8:40 утра по местному времени в воскресенье, 22 сентября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место инцидента сразу же приехали медики и полицейские. Раненых срочно доставили в больницы.

Правоохранители арестовали водителя грузовика. Что именно стало причиной трагедии и был ли это умышленный наезд на людей, пока неизвестно. Полиция проводит расследование.

Как сообщалось ранее, в результате масштабной аварии в Мексике шесть человек погибли, более двадцати получили травмы.