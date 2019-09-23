Власти Ирана освободили британский танкер

Новости мира:Танкер Stena Impero задержанный в июле был освобожден иранскими властями.

Иранские власти освободили танкер Stena Impero принадлежавший Великобритании. Stena Impero был задержан в Ормузском проливе в июле.

Об этом сообщает AFP.

"Юридический процесс завершен. Исходя из того, что условия для освобождения нефтяного танкера выполнены, нефтяной танкер может выдвигаться", - сделал заявление на пресс-конференции официальный представитель иранских властей Али Рабией.

Только из заявления Али Рабией не было уточнено, когда танкер сможет выйти в открытое море.

Задержали танкер Stena Impero 19 июля, из-за нарушения международных правил мореходства. Судно было захвачено элитными вооруженными подразделениями Ирана. Евросоюз настаивал на немедленном освобождении танкера из плена.