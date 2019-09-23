Власти Ирана разрешат женщинам посещать футбольные матчи

Новости мира:Власти Ирана отменят запрет для женщин на посещение футбольных стадионов.

Иранские власти согласились снять запрет для женщин на посещение футбольных стадионов.

Об этом сообщил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, передает BBC.

Президент ФИФА рассказал, что обсуждал этот вопрос с иранскими властями, и она его заверила, что со следующего международного матча женщинам в Иране позволят ходить на футбол.

Первым матчем, на который местные женщины смогут сходить, будет встреча между сборными Ирана и Камбоджи, которая состоится 10 октября в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.

Визиту делегации ФИФА предшествовал инцидент с иранской болельщицей, которую арестовали за попытку пройти на стадион под видом мужчины. Она подожгла себя у здания суда из-за страха попасть в тюрьму.

Этот случай вызвал возмущение как в Иране, так и в других странах. Футболисты и болельщики почтили память девушки во всем мире.