Япония хочет нормализовать отношения с КНДР

Новости мира:Японский премьер заявил о готовности к нормализации отношений с севернойкорейским лидером.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на Генассамблее ООН, подтвердил свою решимость провести личную встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Я полон решимости лично встретиться с председателем Ким Чен Ыном без каких-либо условий", - сказал Абэ.

"Япония стремится к всеобъемлющему урегулированию вопроса похищений японских граждан Севером, его ядерного и ракетного развития и других вопросов, вызывающих озабоченность. Мы также надеемся разрешить вопросы печального прошлого двух стран и нормализовать отношения. Это наша неизменная цель", - добавил премьер-министр Японии.

Он также поддержал подход президента США Дональда Трампа к переговорам с КНДР, отметив, что его метод, когда "лидеры участвуют в откровенных переговорах и пытаются решить насущные проблемы" изменил механизм общения с Северной Кореей.