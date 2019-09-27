Глава администрации Гонконга отклонила требования протестующих

Новости мира:Глава Гонконга отказалась выполнять требования протестующих.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам во время публичных дебатов в четверг, 26 сентября, назвала требования протестующих освободить задержанных участников акций протеста нереалистичными.

Об этом Лам заявила в выступлении на CGTN.

"Некоторые требования, которые выдвигают демонстранты, такие как освобождение задержанных участников акций протеста, не могут быть выполнены, поскольку они противоречат верховенству права", - заявила Лам.

Керри Лам отметила, что власть не сможет выполнить требование относительно освобождения всех демонстрантов, которые были арестованы в ходе предыдущих антиправительственных акций протеста в Гонконге.

Как известно, массовые акции протеста в Гонконге продолжаются более 3 месяцев. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить 1 из 5 требований демонстрантов и полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который позволяет выдавать правонарушителей материковому Китаю.

Несмотря на это много сторонников оппозиции выражают готовность продолжать акции. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц, поджогами и актами вандализма.