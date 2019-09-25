Трамп обвинил Китай о невыполненных обещаниях

Новости мира:Дональд Трамп раскритиковал власти Китая обвинив их о не принятых реформах.

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке раскритиковал китайскую модель ведения торговли, обвинив Пекин в невыполнении обещаний.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Китай не только отказался принять обещанные реформы (которые обязался выполнить, вступая во Всемирную торговую организацию в 2001 году - ред), но и охватил экономическую модель, зависящую от огромных рыночных барьеров, крупных государственных субсидий, манипулирования валютой, принудительного обмена технологиями, демпинга товаров и кражи интеллектуальной собственности, а также торговых секретов в больших масштабах", - заявил он.

Таким образом президент США напомнил о стратегической напряженности, которая нарастает между двумя крупнейшими экономиками мира, несмотря на позитивные признаки торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Издание напоминает, что следующая встреча представителей обеих стран в рамках торговых переговоров должна произойти через несколько недель в Вашингтоне.

Как сообщалось, 19-20 сентября в Вашингтоне состоялись торговые консультации Китая и США на уровне замминистров, в ходе которых стороны обсудили торгово-экономические вопросы, а также детально обсудили подготовку к 13-му раунду торгово-экономических консультаций на высоком уровне, который состоится в октябре в Вашингтоне.