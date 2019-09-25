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Среда, 25.09.2019
Зеленский позовет Трампа в Украину (Видео)
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Зеленский позовет Трампа в Украину (Видео)

Зеленский позовет Трампа в Украину (Видео)
09:51 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Президент США Дональд Трамп от своего украинского коллеги получит официальное приглашение посетить Украину.

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН намерен пригласить американского коллегу Дональда Трампа в Украину для того, чтобы тот лично убедился, "какая красивая Украина". Об этом Владимир Зеленский рассказал в видеобращении.

По словам Зеленского, мировому сообществу интересно, что происходит в Украине, какие применяются реформы новой энергичной командой, получившей парламентское большинство. Кроме этого, в мире также заинтересованы в успехах Украины по освобождению пленных из России. Зеленский добавил, что Украина продолжает вести переговоры о санкционной политике против России за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

По словам президента, мировое сообщество в ожидании встречи лидеров Украины и США. Зеленский в видеобращении заявил о необходимости поддержки на геополитическом уровне, а также в инвестициях.

Чего Зеленский ждет от разговора с Трампом: есть ответ

Президент ожидает ряда "громких визитов" в Украину мировых лидеров, в том числе Дональда Трампа, которого Зеленский планирует пригласить посетить Киев.

Помощники Трампа не хотели встречи президентов Украины и США

"Я хотел бы, чтобы лидеры стран приезжали и видели, какая красивая Украина. Надо верить не словам, а глазам", - добавил он.

Зеленский добавил, что иностранные инвесторы поддерживают новые реформы в Украине, в том числе приватизацию, рынок земли и реформу правоохранительных органов.

Резюмируя, Зеленский сказал, что все ждут от него приглашения в Украину и с удовольствием соглашаются на поступившее предложение.

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Все по теме:

Украина, США, Санкции, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ГА ООН.
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