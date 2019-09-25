Помощники Трампа не хотели встречи президентов Украины и США

Новости Украины:СМИ сообщают о попытках администрации Дональда Трама помешать президенту США встретиться с украинским коллегой.

Представители администрации президента США Дональда Трампа пытались помешать ему встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским или позвонить ему. Об этом сообщает Washington Post, передает «НВ».

По данным издания, в администрации Трампа опасались, что встречу он использует для того, чтобы заставить Зеленского предоставить информацию о его потенциальном сопернике на выборах президента 2020 года Джо Байдене.

Один из бывших чиновников рассказал изданию, что от встречи хотели отказаться, потому что она «не была бы сфокусирована на отношениях Украина-США».

В то же время представители Белого дома опровергли эти сообщения, заявив, что на заседаниях Совета национальной безопасности такие опасения не поднимались и что Трамп сосредоточился на том, чтобы убедить Украину искоренить коррупцию.

Официально Белый дом отказался от комментариев по этому вопросу.

Напомним, отвечая на вопрос журналистов о содержании телефонного разговора с президентом США, Владимир Зеленский заметил, что это конфиденциальная информация.