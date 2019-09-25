Скачать
Среда, 25.09.2019
Зеленский уклонился от комментариев насчет разговора с Трампом
Зеленский уклонился от комментариев насчет разговора с Трампом
Трамп высказал об импичменте: Это плохо для страны
Трамп высказал об импичменте: Это плохо для страны
Экс-звезда Челси: Играть с Шевченко в команде - это привилегия
Экс-звезда Челси: Играть с Шевченко в команде - это привилегия
Десятка самых богатых актеров, игравших в киновселенной Marvel (Фото)
Десятка самых богатых актеров, игравших в киновселенной Marvel (Фото)

Зеленский уклонился от комментариев насчет разговора с Трампом

Зеленский уклонился от комментариев насчет разговора с Трампом
06:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский 23-26 сентября находится с рабочим визитом в США, где принимает участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Отвечая на вопрос журналистов о содержании телефонного разговора с президентом США, Владимир Зеленский заметил, что это конфиденциальная информация. Об этом сообщает CNN.

“Когда журналисты CNN подошли к Зеленскому в ООН в Нью-Йорке, и спросили (о разговоре с президентом США - ред.), он ответил, что его разговоры с Дональдом Трампом "личные и конфиденциальные", - передает канал.

По словам журналистов, Зеленский так и не ответил на их вопрос, была ли связь между средствами программы военной помощи Украине и расследованием против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Отмечается, что на вопрос, хочет ли он, чтобы расшифровка телефонного разговора с Трампом была обнародована, Президент Украины ответил: "Увидим".

Гутерреш на Генассамблее напомнил основоположные принципы ООН

Выступление Президента Украины на дебатах Генассамблеи ООН запланировано на 25 сентября, в 16:00 по киевскому времени. В рамках визита 25 сентября предусмотрена 45-минутная встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Сессия Генеральной Ассамблеи ООН, Разговор Зеленского и Трампа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 25 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский и Столтенберг обсудили продолжение сотрудничества Украины и НАТО
03 Чего Зеленский ждет от разговора с Трампом: есть ответ
04 Проблемы с кожей: когда сдавать анализы на гормоны
05 Зеленский предложил Конте инвестировать в Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Печальные новости с Донбасса: погиб украинский военный
Печальные новости с Донбасса: погиб украинский военный
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (16.09 - 22.09)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Температурные качели продолжаются: прогноз погоды на завтра
Температурные качели продолжаются: прогноз погоды на завтра
Рецепт дня: мясные котлеты с сюрпризом
Рецепт дня: мясные котлеты с сюрпризом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь