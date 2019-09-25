Зеленский уклонился от комментариев насчет разговора с Трампом

Новости Украины:Владимир Зеленский 23-26 сентября находится с рабочим визитом в США, где принимает участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Отвечая на вопрос журналистов о содержании телефонного разговора с президентом США, Владимир Зеленский заметил, что это конфиденциальная информация. Об этом сообщает CNN.

“Когда журналисты CNN подошли к Зеленскому в ООН в Нью-Йорке, и спросили (о разговоре с президентом США - ред.), он ответил, что его разговоры с Дональдом Трампом "личные и конфиденциальные", - передает канал.

По словам журналистов, Зеленский так и не ответил на их вопрос, была ли связь между средствами программы военной помощи Украине и расследованием против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Отмечается, что на вопрос, хочет ли он, чтобы расшифровка телефонного разговора с Трампом была обнародована, Президент Украины ответил: "Увидим".

Выступление Президента Украины на дебатах Генассамблеи ООН запланировано на 25 сентября, в 16:00 по киевскому времени. В рамках визита 25 сентября предусмотрена 45-минутная встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.