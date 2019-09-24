Чего Зеленский ждет от разговора с Трампом: есть ответ

Новости Украины:Зеленский анонсировал детали будущего разговора с Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что у него будет теплая встреча с Президентом США Дональдом Трампом, и рассчитывает на дальнейшую поддержку США Украины, которая находится в условиях войны и агрессии.

Об этом Президент Украины заявил в комментарии Голосу Америки на полях Генассамблеи ООН.

"Мы ожидаем (от США - ред.) поддержки. Нам не нужна просто "помощь". Мы и так с вами сильное государство. Крупнейшая в Европе, с очень умными людьми. Хочется, чтобы Соединенные Штаты всегда поддерживали Украину, и курс Украины в борьбе - вы знаете - с агрессией, с войной. Мне кажется, что все так и есть, и все к тому идет", - отметил Президент.

В то же время, на вопрос, как повлияет скандал во внутренней политике США с Украиной в центре внимания на встречу с американским лидером, Владимир Зеленский ответил: "Ничего страшного, мы ко всему готовы".

Он также выразил убеждение, что "встреча будет очень теплая" и также призвал обратить внимание и на другие двусторонние мероприятия в Нью-Йорке: "Перед встречей с Дональдом Трампом у нас еще 10 встреч. Тоже с очень важными лидерами других стран".