Встреча между Кореей и США может не состоятся: в Пхеньяне объяснили почему

Новости мира:Следующий саммит между Северной Кореей и США может не состояться из-за недостаточного прогресса в выполнении достигнутых ранее договоренностей.

Об этом заявил советник МИД КНДР Ким Ке Гван, сообщает AFP. "Агрессия США и их одержимость разоружением ставят под сомнение проведение еще одного саммита между Вашингтоном и Пхеньяном", - заявил советник.

По его словам, Вашингтон «ничего не сделал для реализации совместного заявления» со времен первого саммита США и Северной Кореи, состоявшегося в Сингапуре в прошлом году. В то время как Пхеньян прилагает "искренние усилия по созданию доверия", американские политики остаются "одержимыми" идеей применения санкций до тех пор, пока Пхеньян полностью не откажется от ядерного оружия, подчеркнул советник МИД.

"Это заставляет меня сомневаться в том, что в отношениях между КНДР и США может произойти новый прорыв, хотя могут начаться другие переговоры на высшем уровне КНДР и США", - заявил Ким Ки Гван.

Как отмечает издание, чиновник также описал президента США Трампа как «отличного от своих предшественников", который, как надеется Ким Ке Гван, сможет предпринять правильные действия для улучшения отношений двух стран.

Переговоры между США и КНДР о ядерном разоружении Северной Кореи были начаты в прошлом году в Сингапуре, когда состоялся первый исторический саммит с участием лидеров двух государств. Второй саммит, который прошел в феврале этого года во Вьетнаме, потерпел неудачу. После этого переговоры двух стран по денуклеаризации приостановились, однако лидеры США и Северной Кореи по-прежнему демонстрируют формальную готовность к диалогу.