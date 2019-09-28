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Теракт в Афганестане: на избирательном участке ранены 15 человек

Теракт в Афганестане: на избирательном участке ранены 15 человек
11:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Не менее 15 человек ранены в результате взрыва в Кандагаре рядом с избирательным участком.

"Не менее 15 человек были ранены в субботу, 28 сентября, в результате взрыва бомбы рядом с избирательным участком в Афганистане. Теракт произошёл на юге страны, в городе Кандагар. Среди раненых были только мужчины, все они доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

В субботу в Афганистане проходят президентские выборы. Как отмечают эксперты, они идут на фоне все возрастающего насилия со стороны радикальных исламских талибов. Талибы угрожают проведением терактов и призывают людей бойкотировать выборы. Переговоры США и представителями талибов, которые могли привести к мирному соглашению между правительством в Кабуле и исламистами, окончились безрезультатно.

Несмотря на угрозы талибов, для участия в субботних выборах зарегистрировались 9,7 миллиона из 34 миллионов афганцев. Более 100 тысяч представителей местных спецслужб должны предотвратить инциденты во время голосования. Однако эксперты прогнозируют, что сотни избирательных участков в школах и мечетях останутся закрытыми из-за опасности терактов.

Взрыв у избирательного штаба в Афганистане: есть погибшие и раненные

Наибольшие шансы на победу имеют действующий президент страны 70-летний Ашраф Гани и 59-летний Абдулла Абдулла, который после выборов 2014 года возглавлял правительство национального единства. Всего на пост главы государства претендуют 18 человек.

Ранее, 17 сентября, в Афганистане произошла серия взрывов, в результате которых погибли несколько десятков человек. Наиболее кровопролитным стал взрыв во время предвыборного митинга Ашрафа Гани в Чарикаре, административном центре провинции Парван.

По данным местных властей, погибли не менее 24 человек, еще 31 - ранен. Сам Гани не пострадал. По сведениям МВД, взрыв устроил смертник на мотоцикле.

 Ещё два взрыва прогремели в Кабуле - один возле посольства США и еще один - возле американской военной базы. Погибли не менее 6 человек.

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Теракт, Афганистан, Взрыв, Избирательный участок.
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