В Южной Корее произошел взрыв на грузовом судне: есть пострадавшие (Видео)

Новости мира:В порту Южной Кореи взорвалось грузовое судно.

В южнокорейском порту Ульсан взорвалось и загорелось грузовое судно, на котором проводились ремонтные работу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на агентство Ренхан.

По предварительной информации в результате чрезвычайного происшествия пострадали по меньшей мере 9 человек. Всего на борту крупнотоннажного судна Stolt Groenland, которое ходит под флагом Каймановых островов, в момент взрыва работало 25 человек. Среди проводивших ремонтные работы граждане России и Филиппин.

Известно, что судно перевозило нефтепродукты. Огонь вспыхнул и распространился очень быстро, захватив корабль, пришвартованный рядом.

По информации корейского агентства, по состоянию на первую половину дня 28 сентября, продолжаются работы по тушению огня и поиск нескольких членов экипажа.