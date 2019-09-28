В Сумах произошел взрыв на местном предприятии: почти 10 человек пострадали

Новости Украины:По предварительной информации в из цехов предприятия взорвалось оборудование.

В Сумах в результате взрыва на заводе пострадали восемь человек. Как сообщает Управление ГСЧС в Сумской области, сегодня в 10.51 в Сумах, на территории завода ООО "Гуала Кложерс Украина", в производственном цехе произошел взрыв оборудования с последующим горением.

В результате взрыва, согласно предварительным данным, травмированы восемь человек. В 11.17 пожар локализован на площади 50 квадратных метров, в 11.55 - ликвидирован.

В тушении огня были задействованы 18 спасателей и четыре единицы техники ГСЧС.

Как сообщалось ранее, в Харькове полиция квалифицировала как теракт ложное сообщение о минировании более 50 объектов. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.