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ДТП на Черкащине: есть пострадавшие

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ДТП на Черкащине: есть пострадавшие
12:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины:На трассе "Киев-Одесса" грузовик столкнулся с автобусом.

В Черкасской области в результате столкновения грузовика и микроавтобуса пострадали пять человек.

Как сообщает Сектор коммуникации полиции Черкасской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на автодороге "Одесса-Киев" неподалёку от Жашкова.

На 152-ом километре автодороги произошло столкновение грузового автомобиля DAF и маршрутного автобуса Mercedes Sprinter. В результате ДТП пять человек получили травмы и были госпитализированы.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины пресекла деятельность межрегиональной организованной группировки, которая специализировалось на завладении элитными автомобилями с использованием специальных технических средств по всей территории Украины. 

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Черкасская область, ДТП, Жашков, Трасса Киев-Одесса, Нацполиция.
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