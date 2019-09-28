Полиция расследует сообщение о минировании в Харькове как теракт

Новости Украины:Полиция Харькова квалифицировала как теракт, сообщение о массовом минировании объектов в Харькове.

В Харькове полиция квалифицировала как теракт ложное сообщение о минировании более 50 объектов. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о закладке взрывчатки в торговых центрах, медицинских учреждениях и жилых домах в Харькове правоохранители получили 27 сентября.

На местах происшествий работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.

В общей сложности из всех объектов были эвакуированы 2 тысяч 226 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Следователем открыто уголовное производство по части 1 статьи 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.