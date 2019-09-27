Дачный вор: полиция Днепровского ОП задержала злоумышленника (Фото)

Новости Украины:Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Каменсом полицейские задержали 30-летнего мужчину, который совершил серию ограблений на дачных участках.

Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Днепропетровской области.

Также было установлено, что злоумышленник причастен к незаконному завладению транспортным средством.

Как установили правоохранители, ранее судимый мужчины проникал в дом взламывая замки. С помещения он выносил ценные вещи: детские велосипеды, аппаратуру, электронику и мотороллер.

Украденные вещи он продавал, а деньги использовал в личных целях.

Не смотря на это, мотороллер он оставил себе.

Мужчине предъявили подозрение в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Днепре пятиклассник вчера сделал ложное сообщение о минировании школы и требовал 5 тысяч гривен.