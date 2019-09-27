Юный "минер": В Днепре пятиклассник "заминировал" школу и вымогал 5 тыс. гривен

Новости Украины:Ребенок сообщил полицейским, что в классе информатики заложен динамит.

В Днепре пятиклассник вчера сделал ложное сообщение о минировании школы и требовал 5 тысяч гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

"26 сентября около 14:00 на линию "102" поступило сообщение о минировании класса информатики одной из школ г. Днепр. Кроме этого, детский голос добавил, что за 5 тысяч гривен он заберет динамит", - говорится в сообщении.

Из учебного заведения эвакуировали более 700 учеников и учителей, после чего работники взрывотехнической службы обследовали здание и прилегающую территорию.В результате никаких взрывчатых или опасных устройств обнаружено не было.

В ходе дальнейших мероприятий работники Новокодацкого отделения полиции установили, что о минировании школы сообщил ученик 5-го класса.

Полицейские изъяли у школьника мобильный телефон и сим-карту в качестве вещественного доказательства. В отношении родителей 10-летнего ребенка был составлен административный протокол по ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).